Что собой представляет коррекция форекс и как определить ее размер

Как уже не раз отмечалось, главное при торговле на форекс это определить существующие направление тренда.

При этом следует заметить, что это движение не всегда происходит в сторону существующей тенденции, кроме основного направления так же присутствует коррекция.

Коррекция форекс – откаты цены против основного направления движения тренда, на определенном временном промежутке.

Такие движения происходят как с произвольной регулярностью, так и относительно регулярно, а их размер зависит в первую очередь от величины таймфрейма. Так же коррекция на форекс зависит от того насколько резким и сильным было движение в сторону тренда.

В практической торговле нельзя не учитывать данное явление, так как именно оно часто служит причиной преждевременного срабатывания стоп лосс.

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Взглянув на график любой из валютных пар, вы можете заметить, что цена не все время движется в сторону основного направления.

Даже если на рынке присутствует восходящий тренд форекс, периодически происходит и кратковременное снижение цены валютной пары.





Данное явление вызвано множеством причин.

Причины возникновения коррекции на форекс

В зависимости от временного промежутка выбранного вами для торговли таковыми причинами могут быть:



Краткосрочные изменения спроса или предложения валюты, после изменения ситуации цена вновь начинает двигаться в сторону основного направления.



Влияние второстепенных новостей, далеко не каждая новость может вызвать разворот тренда, некоторые из событий лишь вызывают небольшой откат.



Выход из состояния перекупленности или перепроданности, обычно это случается после резкого скачка цены, когда количество заявок в сторону тренда возрастает до критической отметки, после происходит обратный откат и возобновление движения.

Величина.

Как это не удивительно, но на каждом из временных промежутков наблюдается своя величина коррекции форекс, она пропорционально возрастает с ростом продолжительности таймфрейма.



Чем больше используемый таймфрейм, тем больше значение данного показателя. Например, на М1 размер откатов может составлять всего пару пунктов, а уже на D1 доходить до сотни пунктов.



Суть данного явления заключается в специфике вывода информации в окне торгового терминала, так как, к примеру, на минутном временном промежутке вы видите поведение цены в течение часа, а на D1 окно графика уже захватывает несколько месяцев и если цена двигалась против тренда даже в течение одного дня, то это все равно будет выглядеть как коррекция форекс.



Поэтому, если на одном из графиков падение курса будет выглядеть как небольшой откат, то на другом это будет продолжительный нисходящий тренд.

Кроме этого давно замечено, что величина коррекции форекс напрямую связана с величиной движения в сторону основной тенденции.

К примеру, трендовое движение за час составило 200 пунктов после этого последовал откат на 100 пунктов, после выхода новости тренд ускорился и преодолел уже 400 пунктов, соответственно и величина коррекции после такого движения будет 200 пунктов.

Значение

При принятии решения торговать ли против направления основного тренда, правильный ответ будет зависеть, на каком из временных промежутков вы работаете. Если это М1, М5, М15, М30 то лучше воздержаться от подобной торговли и открывать сделки только по тренду.

На более продолжительных временных промежутках можно перейти на младший таймфрейм и попытать счастье.

После сильных новостей и резкого скачка курса валют, как уже говорилось ранее, на форекс так же происходит коррекция тренда, причем её размер практически всегда пропорционален трендовому движению. Многие трейдеры выстраивают целые стратегии на базе данной закономерности.



Еще одним важным моментом является то, что любая коррекция форекс может перейти в разворот тренда проверить, что на самом деле происходит на рынке можно двумя способами – узнать последние новости, возможно, они послужили причиной отката или провести анализ существующего тренда.

Признаками разворота обычно служит пробой линии поддержки или сопротивления, если цена начала опускаться (подниматься) ниже (выше) последних минимумов (максимумов).