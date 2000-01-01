Блог форекс трейдера о биржевой торговле
Так уж сложилось, что практический человек, занимающийся любимым делом, желает поделиться полученной информацией с окружающими.
Рассказать о собственных успехах и неудачах, которые случились во время работы, научить новичков не повторять банальные ошибки.
Идея создать блог форекс трейдера о биржевой торговле возникла у меня после того как что-то стало получаться в этом деле.
Понятно, что первое время далеко не все шло гладко, но, когда потраченные усилия начинают приносить результат, всегда хочется с кем-то этим поделиться.
В свое время были предложения некоторых из брокеров написать книгу о биржевой торговле, но имея некоторый опыт в написании книг и зная сколько трудов нужно потратить на это потратить эти предложения были отклонены.
Что такое VPS-сервер для трейдинга
Любой трейдер, решивший добиться результата на Форекс, сталкивается со временем с определенными трудностями.
Только новички наивно полагают, что для успеха достаточно личного компьютера и немного удачи.
Постигнув основы работы на рынке и набравшись опыта, трейдеру поневоле приходится задумываться о помощи торговых роботов и скриптов, ведь уследить за динамичным рынком на протяжении суток самому весьма проблематично.
Использование торговых экспертов в трейдинге имеет ряд преимуществ:
• круглосуточный контроль рыночной ситуации даже при отсутствии у терминала трейдера;
• скорость, с которой совершаются операции, несопоставима с человеческими возможностями;
• четкое следование торговой стратегии, когда под влиянием эмоций вмешательство трейдера исключено.
Как начать зарабатывать на форекс с нуля, обучение и практика
Если вы поняли, что заработать действительно большие деньги можно только занимаясь инвестиционной деятельностью и трейдингом, то перед вами сразу встает вопрос – Как начать зарабатывать на форекс.
Ведь именно форекс сейчас является самой доступной и прибыльной биржей, причиной этому является предоставление максимального кредитного плеча – 1:1000, а то и 1:2000 и просто фантастические возможности терминала трейдера.
В настоящее время используя торговую платформу можно торговать не только валютными парами, но и множеством других интересных активов - золото, медь, нефть, акции компаний, криптовалюты и т. д.
Начало торговли на форекс с нуля состоит из нескольких простых шагов, описание которых я приведу ниже, а вот для того, что бы начать зарабатывать потребуется немного больше времени и сил, но как говорят – Кто ничего не делает, тот ничего ни имеет.
Все не так сложно как может показаться в начале, главное сделать первый шаг и не опускать руки если что то не получается сразу.
Торговля на рынке форекс.
В данный момент существует не так уж много способов быстро заработать, для начала собственного дела нужны большие деньги и связи, а найти высокооплачиваемую работу довольно не просто. Поэтому все больше людей обращают внимание на альтернативные заработки, торговля на форекс как рас и относится к одним из таковых.
Торговля на рынке форекс позволяет не просто заработать, а получить прибыль, имея сравнительно не большую сумму денег и не выходя из дома. При этом вовсе не обязательно обладать специальным образованием или иметь связи.
Как показывает история торговли на финансовых рынках, вполне удачными трейдерами становились – таксисты, спортсмены, бывшие военные и работники других специальностей, совершенно не связанных с финансами.
Как гарантированно заработать на форекс
Такой вопрос «Как заработать на форекс» в первую очередь волнует любого начинающего трейдера, ответ на него довольно сложен.
Для того, что бы стать успешным трейдером вам понадобится в первую очередь некоторое время и личный практический опыт трейдинга.
Не маловажное значение имеет и знание основ движения валютных курсов, а именно факторов которые вызывают изменение цены валюты.
Заработать может каждый, но почему то большинство начинающих трейдеров наоборот оставляют свои деньги на валютной бирже, основная причина этого неправильно выбранная стратегия торговли.
В данной статье я постараюсь осветить основные моменты трейдинга, и поделится простой стратегией торговли, которая в большинстве случаев приносит довольно хороший результат.
Торговля Биткоинами на бирже
Молодая электронная валюта или как ее еще называют электронным золотом - Bitcoin наделала много шуму после рекордного роста своей стоимости и еще больше после падения.
Фактически ее можно отнести к некой разновидности ценных бумаг, так как денежная единица не является валютой в классическом понимании этого слова, и не имеет реального обеспечения материальными ценностями.
Её цена регулируется спросом и предложением по чисто рыночным законам, а торговля биткоинами проходит только в онлайн режиме.
Но сам подход к созданию платежной системы с использованием Биткоинов вызвал огромный интерес, так как система действует по схожему с сетью интернет принципу, здесь нет главного центра и никто не контролирует осуществление денежных операций.
По сути получается, что покупая Биткоины вы приобретаете акции данной платежной системы, и становитесь совладельцем, кроме этого можно использовать и спекулетивный вариант трейдинга.
Возврат спреда по максимуму, лучший рибейт брокер на форекс
Такое понятие как рибейт уплаченного спреда при торговле на валютной бирже форекс знакомо практически любому трейдеру, его привлекательность заключается в том, что без дополнительных условий вы можете получить довольно приличное вознаграждение за свою торговлю.
Возврат спреда позволяет снизить комиссию за уже проделанные сделки, а его размер зависит от выбранной вами валютной пары и объемов торговли.
В данный момент проводится Акция, по условиям которой если вы откройте счет в компании Амаркетс, то получаете право на максимальный рибейт спреда.
Сумма вознаграждения колеблется от 0,7 пункта до 2 пунктов. То есть вы будет получать за каждый лот проделанных операций от 7 до 20 долларов возврата.
Для депозитов более 10 000 долларов, возможно увеличение возврата уплаченной комиссии еще на 35% то есть от 1 до 2,7 пунктов с лота.
Факторы, влияющие на курсы валют
Если вы научитесь определять, что влияет на курс валют, то можете считать, что практически достигли успеха в торговле на форекс.
Ведь именно этот аспект является основой торговли на валютной бирже, достаточно просто знать после какого события цена пойдет вверх, а какая новость вызовет рост валютного курса.
Главное при этом правильно определить вес произошедшего события и его степень влияния на тренд.
Факторы, влияющие на валютный курс – это ничто иное, как появление в прессе сообщений об изменении экономической или финансовой ситуации, которые в той или иной мере касаются конкретной валюты.
Другими словами это фундаментальные факторы, которые тесно связаны с конкретной валютой и оказывают давление на ее цену.
На их отслеживании построено большинство так называемых стратегий торговли на новостях.
Сколько можно заработать на форекс
В сети интернет существует много легенд об огромных заработках на валютной бирже, начинающих трейдеров всегда интересует вопрос – сколько зарабатывают на форекс?
Ответ тут зависит от многих составляющих, в первую очередь играет роль размер начального капитала, но к при желании можно рассмотреть подобный аспект и с учетом относительных величин.
Нельзя однозначно сказать сколько зарабатывают на бирже форекс, размер заработка колеблется от 5% до 1000% в месяц, все зависит от того по какой стратегии торговли проводится трейдинг.
Большинство профессиональных трейдеров ведут безопасную торговлю, зарабатывая всего 5% в месяц от суммы вложенных средств, на первый взгляд, кажется не много, но если размер депозита равняется 1 миллиону долларов, то прибыль уже не выглядит смешной.
Абсолютный рекорд за год по прибыльности принадлежит Ларри Вильямсу, он увеличил свой начальный депозит с 10 000 долларов до 1 400 000 долларов США или на 14 000%, то есть сумма начального капитала увеличилась за 12 месяцев ровно в 140 раз.
Чем торгуют на форекс и в терминале трейдера
Ответ на вопрос "Чем торгуют на форекс" довольно прост и одновременно сложен, на рынке Forex торгуют валютой и с недавнего времени крипто валютами.
Но используя стандартную торговую платформу можно торговать и другими инструментами, такими как – золото, серебро, нефть, акции, индексы, металлы, пшеница и т.д.
При этом каждый из выбранных инструментов имеет свои особенности торговли, от которых напрямую зависит прибыльность сделок, поэтому прежде чем совершить выбор следует подробно остановиться на этом моменте.
Рассмотрим, что же чем же лучше торговать для получения наибольшей прибыли и когда это нужно делать.
Что такое форекс и как на нем зарабатывают
Объяснить в двух словах, что такое форекс? Практически не возможно, так как то довольно сложная система по торговле валютой, которая включает в себя массу понятий и определений.
Но в данной статье я все же постараюсь раскрыть основные принципы работы на forex простым для понимания языком.
Что такое Форекс – валютная биржа (рынок), на котором происходит покупка и продажа валюты по рыночному курсу, курс устанавливается в результате спроса и предложения, под действием внешних и внутренних факторов.
Объемы совершения торговых операций практически не ограниченны, общий дневной оборот рынка составляет более 4 триллионов долларов США.
Можно сказать, что это полностью виртуальных рынок, так как все операции на нем совершаются в онлайн режиме.
Торговать валютой может любой желающий, но не напрямую, а через специально организованные фирмы - Дилинговые центры, которые передают приказы на покупку или продажу валюты своим представителям на бирже.
Брокеры для скальпинга
Самой прибыльной стратегией трейдинга в данное время считается краткосрочный трейдинг, она предполагает открытие большого количества сделок в течении одной сессии.
Такой вариант работы выдвигает дополнительные требования к качеству предоставления услуг, серверам и линиям связи, поэтому далеко не все ДЦ позволяют использовать краткосрочные сделки.
В данной статье представлен список брокерских компаний, у которых разрешен скальпинг, торговля тут проходит без особых ограничений по времени и уровню прибыли, поэтому для трейдинга можно использовать практически любую выбранную стратегию.
Брокеры для скальпинга размещены в списке согласно привлекательности торговых условий и комфортности работы с ними, кроме этого они имеют хорошую службу поддержки клиентов которая и подтвердила отсутствие ограничений.
Лучшие ECN брокеры оправдавшие доверие
Electronic Communication Network - представляет собой электронную систему проведения биржевых сделок, разработанную специально для исключения возможности вмешательства брокера в процесс биржевой торговли.
ECN брокеры – это брокерские компании, использующие в своей торговле подобную систему осуществления сделок, при осуществлении такого вида трейдинга, рядовой трейдер самостоятельно выходит на рынок, а не под именем посредника организующего дилинг.
Преимущества такого способа торговли очевидны, поэтому не лишним будет знать, кто предоставляет услуги по данной схеме.
В настоящее время существуют брокеры с отдельными ECN счетами или полностью осуществляющие дилинг по этой системе, ниже вы можете ознакомиться с актуальным списком.
Выбирая партнера для работы из ниже перечисленных вы получаете гарантию стабильного доступа к валютному рынку и фондовой бирже, а заодно и более комфортные условия самой торговли.
Лучшие индикаторы для скальпинга на коротких таймфреймах
Обычно начиняя торговлю по стратегии скальпинг, сразу возникает вопрос о точках входа. Тут практически не реально использовать фундаментальные факторы, так как требуется учитывать не только трендовое движение, а и возникающие откаты.
В этом деле можно доверится интуиции или торговать на основании визуального анализа, но наибольший эффект дают индикаторы для скальпинга, именно они позволяю сделать краткосрочный трейдинг более результативным.
Индикаторы для скальпинга – инструменты технического анализа, корректно работающие на самых коротких тайм фреймах, подающие сигналы на вход в рынок.
Наиболее их эффективное применение отмечается на таких тамфреймах как М5 и М15, при торговле на М1 технически сложно пользоваться индикаторами, но все же возможно.
Как использовать советники для форекс
В последнее время большинство трейдеров старается перейти на автоматическую торговлю, делая на заказ различные советники, или же просто скачивая и настраивая экспертов с нашего сайта.
Обычно, трейдеры знакомы как установить советник в торговый терминал, однако большинство новичков даже не понимает основных принципов работы торгового терминала, не говоря уже об установке экспертов и их базовых настроек.
Для того чтобы установить советник форекс его необходимо скачать у нас на сайте в разделе советники. В разделе присутствуют как демо версии, так и совершенно бесплатные варианты роботов.
Далее запустите ваш торговый терминал и через меню файл войдите в каталог данных. Пример можете увидеть на картинке: