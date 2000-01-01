Блог форекс трейдера о биржевой торговле

Как начать зарабатывать на форекс с нуля, обучение и практика

Если вы поняли, что заработать действительно большие деньги можно только занимаясь инвестиционной деятельностью и трейдингом, то перед вами сразу встает вопрос – Как начать зарабатывать на форекс.



Ведь именно форекс сейчас является самой доступной и прибыльной биржей, причиной этому является предоставление максимального кредитного плеча – 1:1000, а то и 1:2000 и просто фантастические возможности терминала трейдера.

В настоящее время используя торговую платформу можно торговать не только валютными парами, но и множеством других интересных активов - золото, медь, нефть, акции компаний, криптовалюты и т. д.

Начало торговли на форекс с нуля состоит из нескольких простых шагов, описание которых я приведу ниже, а вот для того, что бы начать зарабатывать потребуется немного больше времени и сил, но как говорят – Кто ничего не делает, тот ничего ни имеет.

Все не так сложно как может показаться в начале, главное сделать первый шаг и не опускать руки если что то не получается сразу.

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